انطلاق البرنامج القومى" أخلاقي عنوانى "لطلائع المنيا

انطلقت فعاليات البرنامج القومى أخلاقي عنوانى لطلائع المنيا ، بمركز شباب بني مزار شمال المحافظة ، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وتنفيذ الإدارة المركزية لتنمية النشء " الإدارة العامة للتنشئة المدرسية " بقيادة جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، دكتورة وفاء موسى دى مدير الإدارة العامة للتنشئة المدرسية ، حيث نفذت مديرية الشباب والرياضة " إدارة تنمية النشء " بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، والتعليم الفنى ، وقطاع المعاهد الأزهرية ، والإتحاد المصرى للرياضة للجميع ،بمركز شباب مدينه بنى مزار البرنامج القومى لبث روح الولاء والإنتماء وتنمية الوازع الدينى والأخلاق لدى النشء تحت شعار " اخلاقى عنوانى "

وذلك بمشاركة أكثر من ٤٠٠ طليع وطليعة من أبناء طلبة ، وطالبات مدارس بنى مزار التعليمية ، والمعاهد الأزهرية والطلائع أعضاء الشعب التخصصية بالإدارة، كورال وموسيقى الكشافة والمرشدات ، الفن التعبيرى ، وقد اشاد الدكتور أشرف صبحي بفكرة البرنامج وأهدافه السامية ، لرفع وعى وثقافة ومهارات النشء ، وتعزيز قدراتهم تمهيداً لآداء دورهم فى بناء مستقبلهم ، وتنمية مجتمعاتهم ، وتعديل سلوكهم للأفضل والأحسن ، فى ظل وجود مبدأ المواطنة والإنتماء وكسب مفاهيم الثقافة الرياضية .

أكد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ان رسالتنا الأسمى هى المساهمة ، فى بناء جيل أكثر ولاء وأعمق ، انتماء قوى وعزيز النفس مرفوع الراس يكمل ما بناه اباءوه وأجداده يحافظ على الأرض ويحمى العرض يرفرف فى قلبه ويده علم مصر .

شملت محاور البرنامج ارشاد دينى واخلاقى ، المواطنة والإنتماء ،تعديل السلوك ، أنشطة رياضية وترويحية ، وقد أدار البرنامج اليوم كل من الدكتور اشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية ، الدكتور ايمن بدره نائب رئيس الاتحاد الدولى للثقافة والإعلام المعروف، الدكتور نور أسامة استشارى تعديل السلوك ، الشيخ عيسى محمد مدير منطقة الوعظ بالمنيا ، الدكتور احمد عاطف مؤسس أكاديمية اثر

وقد تناولوا جميع محاور البرنامج ، كما ينبغى فى جو من الإنصات والإستمتاع والسعادة ، من قبل النشء ، وفى النهاية قاموا بمناقشة جميع المشاركين فى محاور البرنامج ، واشتمل اليوم على الإستقبال والترحيب بالضيوف ، من خلال اصطفاف وتقديم بعض كلمات الترحيب من قبل طلائع الأنشطة الكشفية بمغاغة ، بقيادة القائد علاء عبدالعظيم ، السلام الجمهورى والقرآن الكريم بصوت الطليع المتميز عبدالعزيز ربيع ، بمعهد بنى مزار الازهرى ، كلمة كلا من وكيل وزارة الشباب والرياضة والترحيب بالسادة الضيوف وكلمة ممثل الوزارة وشرح هدف البرنامج .

تم تنفيذ ورش العمل التفاعلية الثقافية ، الدينية، الإجتماعية تعديل السلوك ، تنفيذ الأنشطة الرياضية والترويحية ، بمعرفة المتخصصين من الإتحاد المصرى للرياضة للجميع ، تخلل البرنامج تقديم بعض التابلوهات الفنية من فريق شعبة الفن التعبيرى بقيادة الفنان يحيى عبدالعليم ، تقديم بعض الفقرات الفنية ، وتقديم اغنية كتبت ولحنت خصيصا تحمل عنوان البرنامج ، بمعرفة المايسترو عصام الشاذلى ، مدرب شعبتى الكورال والموسيقى ، تم توزيع بعض الهدايا التذكارية باسم محافظة المنيا ، وإدارة تنمية النشء للحضور.

جاء ذلك بحضور الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة والمركز الاعلامي ، حربى حسن مدير إدارة شباب بنى مزار ، عبير حسان مدير إدارة تنمية النشئ بالمديرية ، دكتور محمد اشوش ودكتور شريف محمد ، و تقى الشواربي مسئولى التنفيذ بالوزارة ، أعضاء مجلس إدارة مركز شباب بنى مزار ، والمدير التنفيذي للمركز ، والعاملين بإدارة شباب بنى مزار ، وإدارة تنمية النشئ بالمديرية والمنسق الإعلامى بالمديرية ، والعديد من القيادات بالتربية والتعليم والأزهر الشريف .