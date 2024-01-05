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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انطلاق البرنامج القومى" أخلاقي عنوانى "لطلائع المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

انطلقت فعاليات البرنامج القومى أخلاقي عنوانى لطلائع المنيا ، بمركز شباب بني مزار شمال المحافظة ، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

 

وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وتنفيذ الإدارة المركزية لتنمية النشء " الإدارة العامة للتنشئة المدرسية " بقيادة جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ، دكتورة وفاء موسى دى مدير الإدارة العامة للتنشئة المدرسية ، حيث نفذت مديرية الشباب والرياضة  " إدارة تنمية النشء " بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، والتعليم الفنى ، وقطاع المعاهد الأزهرية ، والإتحاد المصرى للرياضة للجميع ،بمركز شباب مدينه بنى مزار البرنامج القومى لبث روح الولاء والإنتماء وتنمية الوازع الدينى والأخلاق لدى النشء تحت شعار " اخلاقى عنوانى " 

 

وذلك بمشاركة أكثر من ٤٠٠ طليع وطليعة من أبناء طلبة ، وطالبات مدارس بنى مزار التعليمية ، والمعاهد الأزهرية والطلائع أعضاء الشعب التخصصية بالإدارة،  كورال وموسيقى الكشافة والمرشدات ، الفن التعبيرى ، وقد اشاد الدكتور أشرف صبحي بفكرة البرنامج وأهدافه السامية ، لرفع وعى وثقافة ومهارات النشء ، وتعزيز قدراتهم تمهيداً لآداء دورهم فى بناء مستقبلهم ، وتنمية مجتمعاتهم ، وتعديل سلوكهم للأفضل والأحسن ، فى ظل وجود مبدأ المواطنة والإنتماء وكسب مفاهيم الثقافة الرياضية .

 

أكد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا،  ان رسالتنا الأسمى هى المساهمة ، فى بناء جيل أكثر ولاء وأعمق ، انتماء قوى وعزيز النفس مرفوع الراس يكمل ما بناه اباءوه وأجداده يحافظ على الأرض ويحمى العرض يرفرف فى قلبه ويده علم مصر .

 

شملت محاور البرنامج ارشاد دينى واخلاقى ، المواطنة  والإنتماء ،تعديل السلوك ، أنشطة رياضية وترويحية ، وقد أدار البرنامج اليوم كل من الدكتور اشرف محمود رئيس الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية ، الدكتور ايمن بدره نائب رئيس الاتحاد الدولى للثقافة والإعلام المعروف، الدكتور نور أسامة  استشارى تعديل السلوك ، الشيخ عيسى محمد مدير منطقة الوعظ بالمنيا ، الدكتور احمد عاطف مؤسس أكاديمية اثر 

 

وقد تناولوا جميع محاور البرنامج ، كما ينبغى فى جو من الإنصات والإستمتاع والسعادة ، من قبل النشء ، وفى النهاية قاموا بمناقشة جميع المشاركين فى محاور البرنامج ، واشتمل اليوم على الإستقبال والترحيب بالضيوف ، من خلال اصطفاف وتقديم بعض كلمات الترحيب من قبل طلائع الأنشطة الكشفية بمغاغة ، بقيادة القائد علاء عبدالعظيم ، السلام الجمهورى والقرآن الكريم بصوت الطليع المتميز عبدالعزيز ربيع ، بمعهد بنى مزار الازهرى ، كلمة كلا من وكيل وزارة الشباب والرياضة والترحيب بالسادة الضيوف وكلمة ممثل الوزارة وشرح هدف البرنامج .

 

تم تنفيذ ورش العمل التفاعلية الثقافية ، الدينية، الإجتماعية تعديل السلوك ، تنفيذ الأنشطة الرياضية والترويحية ، بمعرفة المتخصصين من الإتحاد المصرى للرياضة للجميع ، تخلل البرنامج تقديم بعض التابلوهات الفنية من فريق شعبة الفن التعبيرى بقيادة الفنان يحيى عبدالعليم ، تقديم بعض الفقرات الفنية ، وتقديم اغنية كتبت ولحنت خصيصا تحمل عنوان البرنامج ، بمعرفة المايسترو عصام الشاذلى ، مدرب شعبتى الكورال والموسيقى ، تم توزيع بعض الهدايا التذكارية باسم محافظة المنيا ، وإدارة تنمية النشء للحضور.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة والمركز الاعلامي ، حربى حسن مدير إدارة شباب بنى مزار ، عبير حسان مدير إدارة تنمية النشئ بالمديرية ، دكتور محمد اشوش ودكتور شريف محمد ، و تقى الشواربي مسئولى التنفيذ بالوزارة ، أعضاء مجلس إدارة مركز شباب بنى مزار ، والمدير التنفيذي للمركز ، والعاملين بإدارة شباب بنى مزار ، وإدارة تنمية النشئ بالمديرية والمنسق الإعلامى بالمديرية ، والعديد من القيادات بالتربية والتعليم والأزهر الشريف .

الجريدة الورقية