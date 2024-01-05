البحرية الهندية تسيطر على السفينة المختطفة في بحر العرب

أكد مسؤولون عسكريون في الهند، أن البحرية الهندية اعتلت السفينة المختطفة في بحر العرب، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الجمعة.

وتعرضت سفينة ترفع علم ليبيريا للخطف في بحر العرب، وأرسلت البحرية الهندية سفينة حربية تابعة لها لإعادتها بالإضافة إلى طائرة تراقب الوضع عن كثب.

والسفينة "ليلا نورفولك" على متنها طاقم هندي من 15 فردا على الأقل وأنها اختطفت بالقرب من ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها مساء أمس الخميس.

6 مسلحون استولوا على السفينة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن 5 أو 6 مسلحون استولوا على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال.

على جانب آخر، أكد المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم الخميس، أن أي استهداف لليمن سوف يستدعي ردا واسعا وكبيرا، مشيرا إلى أن اليمن يرفض أي تهديد لأمنه واستقراره.

وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان، أن ‎اليمن يرفض ادعاءات ‎أمريكا وحلفائها عن وجود تهديد يمني للملاحة الدولية في ‎البحر الأحمر، معتبرا ذلك تضليلا للرأي العام.

ووصف التصعيد الأمريكي الأخير بالخطير واللامسؤول وعلى أمريكا ومن معها أن يتحملوا تبعاته، لافتا إلى أن على أمريكا وحلفائها الأشرار أن يدركوا أن تحالفهم الخبيث لن يمنع اليمن من مواصلة دعمه لغزة بعمليات عسكرية.

وأشار المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن تحالف أمريكا وحلفائها لحماية سفن إسرائيل هو ما يشكل الخطر الحقيقي لأمن وسلامة الملاحة الدولية ولأمن المنطقة ككل.