قنا: 46 ألف مُستفيد من القوافل الطبية خلال العام الماضي

فال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن وزارة الصحة والسكان قدمت الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لـ 46 ألف و 387 مواطن من أهالي المحافظة، وذلك من خلال 50 قافلة طبية مجانية استهدفت القري الأكثر احتياجا للخدمات الطبية وذلك علي مدار العام الماضي 2023.

تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق الغير مخططة في الحضر وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن في أي مكان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم تحويل عدد 237 منهم لتلقى العلاج على نفقة الدولة فضلا عن اجراء الفحوصات معملية لعدد 4396 مواطن وعدد 781 حالة تم عمل اشاعات لهم وتحويل عدد 248 مواطن يتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

وأشار إلي أن تلك القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحه، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والمخ والأعصاب»

بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القري.