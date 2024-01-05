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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ذكرى رحيل عبدالوهاب محمد وأحمد صدقي بالجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

تتوالى فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الفن المصري، حيث تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ذكرى رحيل اثنين من كبار المبدعين في مجالي الكلمة والنغم، هما الشاعر عبد الوهاب محمد والموسيقار أحمد صدقي، من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الاحد 7 يناير على مسرح الجمهورية.

 

يتضمن البرنامج باقة من اهم اعمال الراحلان منها سماح ، حلاوة زمان ، يا حلو ناديلى ، ع الدوار ، أوقاتى بتحلو ، دندنة ، قلبى سعيد ، مستنياك ، إن شاء الله ما اعدمك ، مشغول عليك ، يا مسافر وناسى هواك ، فكرونى.. اداء ابراهيم رمضان ، أحمد عصام ، غادة آدم ، إيناس عز الدين ، سامح منير ، ريم كمال .

جدير بالذكر ان الشاعر عبد الوهاب، محمد ولد بحى الأزهر عام 1930 درس بمعهد الموسيقى العربية وكانت اول اعماله متحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد ، يعد احد القمم الذين تعاونوا مع أم كلثوم كما تغنى بمؤلفاته كبار المطربين المصريين والعرب ، كتب ما يزيد عن 1500 أغنية حتى رحل عن عالمنا في يناير 1996 .

 

اما الموسيقار أحمد صدقي، ولد عام 1916 والتحق بمعهد الموسيقي العربية كما درس بمدرسة الفنون التطبيقية ، قدم 42 لحن للأفلام السينمائية ووضع العديد من الأعمال الوطنية والدينية ، هذا الى جانب الحان للمسرح الاستعراضى والإذاعة ، حصل على شهادة الجدارة من الرئيس أنور السادات ورحل عن عالمنا فى 14 يناير 1987 .

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