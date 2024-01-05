وفد الكونجرس يتفقد المساعدات الخاصة بغزة في مخازن العريش.. صور

تفقد وفد أمريكي رفيع المستوي برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الجمعة، المساعدات الخاصة بقطاع غزة في المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش.

يضم الوفد كلا من السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية في القاهرة.

وقام الوفد بتفقد مختلف الأقسام في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش، واستمع الي شرح من مسؤولي الهلال حول كيفية استقبال المساعدات التي تصل الي مدينة العريش وطرق تخزينها وترتيبها ووضعها على شاحنات لإيصالها الي قطاع غزة.

يذكر ان الوفد الأمريكي يجري زيارة الي محافظة شمال سيناء حيث كان في استقباله خلال وصوله الي مطار العريش الدولي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وفي حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.