دليلك المروري.. حركة السيارات بالطريق الدائري

شهد الطريق الدائري منذ قليل سيولة فى الحالة المرورية كما شهدت مناطق كورنيش النيل وأعلى مناطق المنيب حتى الكونيسة والمريوطية انسياب مروري.



وشهدت حركة المرورية على كافة أنحاء الطريق الدائري،انسياب مروري فى حركة السيارات على مناطق القاهرة الجديدة، والقطامية حتى مناطق المعادي ودار السلام .



وشهد الطريق الدائري أيضا بمناطق إمبابة والوراق حتى مناطق مسطرد والمرج وصولا إلى مناطق السلام إستقرار مروري وعززت الإدارة العامة للمرور من تواجدها.



قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف

