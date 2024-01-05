جهاز التطوير والتجميل يواصل أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية

قام فريق عمل الجهاز بمحافظ الإسماعيلية بقص وتهذيب الأشجار، وتطوير الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري، باتجاة كوبري الشهيد أحمد منسي، كما تم رفع كل المخلفات من الجزيرة بواسطة عمال جهاز التطوير والتجميل.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

وتابع جهاز التطوير والتجميل أعماله في صيانة المسطحات الخضراء وميادين محافظة الإسماعيلية.

واشارة محمد صابر رئيس حى ثالث الإسماعيلية وسط قطاع الطرق الدائرى انة تم تكليف المهندس إبراهيم مطر نائب رئيس حى ثالث بالمتابعة المستمرة والميدانية لمستجدات العمل بتهريب الأشجار والقص وعمل تقرير يومي عن جميع الشوارع وما تم فيها من قص للاشجار.