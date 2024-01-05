محكوم عليه بـ 160 سنة حبس.. مباحث تنفيذ الأحكام تضبط الهاربين في المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام قضائية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمنعن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر).. مطلوب التنفيذ عليها فى (11 حكم جزئى بتهم "تبديد" .. بإجمالى مددحبس

14سنة و11 شهر).

كما ضبط (مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة)..مطلوب التنفيذ عليه بالحبس (60 سنة و4 أشهر وكفالة مالية) فى 42 حكم (مستأنف - جزئى) بتهم "تبديد".

فيما ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) ، محكوم عليه بالحبس 28 سنة وكفالات مالية فى 30 حُكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد).

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج محكوم عليها بالحبس 41 سنة وكفالات مالية فى 33 حُكم جزئى بتهم (تبديد , شيك , إستيلاء).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة تهريب الكبتاجون

وفي سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامي فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها ، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل"براد".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد"). وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.