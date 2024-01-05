تفضل الأمهات تحضير أكثر من وصفة على مائدة الغداء لترضى كافة الأذواق وتقدم وجبة غذائية متكاملة بمكونات بسيطة.

ويسهل تحضير طبق الشوربة بأكثر من طريقة على خطى الشيفات لتصبح وجبة غذائية متكاملة العناصر المفيدة لصحة الجسم.

وفي السطور التالية حضري شوربة الدجاج بالخضار سهلة وسريعة واسعدى أسرتك.

المقادير

- صدر الدجاج : كوب (مقطع مكعبات)

- البطاطس : 2 كوب (مقطعة مكعبات)

- الجزر : كوب (مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- طماطم : كوب (مقطعة مكعبات)

- مرق دجاج : مكعب

- الزبدة : ملعقة صغيرة ونصف

- الماء : 4 اكواب

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة بقدر على النار، وأضيفي قطع الدجاج، وقلبي حتى يتحمر الدجاج، ثم أضيفي 4 أكواب من الماء، واتركي القدر حتى الغليان.

أضيفي جميع أنواع الخضراوات، ومكعب المرق، وقلبي.

خففي حرارة النار حتى تمام النضج، وتبلي بالملح بحسب الرغبة.

اسكبي الشوربة في الأطباق وقدميها ساخنة.