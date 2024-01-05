خبير أثري يكشف مفاجأة عن منطقة سقارة (فيديو)

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أن عمليات التنقيب في منطقة سقارة لم تخرج إلا 4% أو 5% من الكنوز المدفونة فيها، مؤكدًا أن سقارة من المناطق الأثرية الأهم في مصر والعالم، لاحتوائها على آثار مهمة للغاية يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الثانية من تاريخ مصر القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أنَّ عمليات التنقيب الأخيرة بمنطقة سقارة، نتج عنها اكتشاف بقايا دفن آدمي لرجل مرتدي قناعًا ملونًا وآخر لطفل صغير، بالإضافة إلى عدد من الدفنات ترجع للعصور المتأخرة والعصر البطلمي، بالإضافة إلى تابوت يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة في حالة سيئة للغاية ولكن داخله إناء بحالة جيدة للغاية.

العثور على تمثالين للمعبودة إيزيس بسقارة:

أوضح، أن البعثة في سقارة نجحت في العثور على القطع الأثرية، من بينها تمثالان للمعبودة إيزيس، أحد أهم الآلهة في عصر المصريين القدماء، والتمثال عليه بقايا لون أبيض، وتمثال آخر لطفل يمتطي طائرًا.

وأكد أن البعثة وجدت قناعًا به بقايا من لونين الأبيض والأخضر، وأجزاءً من تميمتين للمعبودين إيزيس وبِس، بالإضافة إلى بقايا حجر جيري عليه كتابات هيروغليفية وتميمة وقطع أخرى عديدة، ولوحة مكتوب عليها بالهيروطيقية وبعض الأدوات الفخارية.