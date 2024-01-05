الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد فتوح يحتفل بمرور 113 عاماً على تأسيس الزمالك (شاهد)

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

إحتفل أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمرور 113 عاماً على تأسيس نادي الزمالك في عام 1911.

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جماهير الزمالك تحتفل بمرور ١١٣ سنة على تأسيس النادى

ونشر أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام” شعار الزمالك وعلق عليه قائلاً: “ وفي ذكرى تأسيس نادينا العظيم ستظل قصة حبنا هي الأعظم بين كل قصص الحياة ”

وأضاف: “ القصة التي لا نتمنى رؤية فصلها الأخير أبداً، القصة التي لطالما نستمتع بها وتكون مصدر سعادتنا ”.

وأكمل فتوح: “ أنا المغرم المتيم بك يا زمالك.. كل سنة وانت طيب 113 سنة في حب القلعة البيضاء ”.

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