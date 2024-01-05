إصابة 619 شخصًا بسلالة جيه إن-1 في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 619 حالة إصابة بسلالة (جيه إن-1) المتحور من فيروس "كورونا" في البلاد.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - أنه تم رصد السلالة الجديدة في 12 ولاية بالبلاد، فيما استحوذت ولاية "كارناتاكا" بجنوب غرب البلاد على النصيب الأكبر من الحالات بواقع 199 حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة من انتشار سلالة جديدة لفيروس "كورونا" وهو المتحور "جيه إن-1"، بأنه مثير للاهتمام ويتزايد في الانتشار خلال الآونة الأخيرة، مطالبة بضرورة توخي الحذر من انتشار الفيروس في أماكن متفرقة حول العالم وزيادة وتيرة الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا".