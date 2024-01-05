ضبط ١٢٥٠ كيلو من الدقيق المدعم قبل بيعه

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ حملة تموينية مفاجئة، اليوم الجمعة، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة بها كميات من الدقيق البلدي المهرب تقدر بـ ١٢٥٠ كيلو، وذلك على الطريق ٣٦ الحربي بمركز ومدينة القصاصين.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن ثم التحفظ على المضبوطات.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.