بالأكفان.. مسيرة حاشدة في عمان دعمًا لفلسطين (شاهد)

انطلقت تظاهرات ومسيرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان، دعمًا للمقاومة في غزة، وتنديدًا بجريمة اغتيال الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري، تحت شعار "دماء الأحرار على طريق الانتصار".

وارتدى بعض المشاركين في المسيرة الأكفان تعبيرًا عن استعدادهم للموت من أجل فلسطين.

وكأنه مسيرة #اكفان تمشي وتلوث شوارع #عمان

اذا كانوا يرغبون بالاستشهاد فالساحة ليست في عمان pic.twitter.com/zrtMFTogzJ — المرصاد (@MERSAD185) January 5, 2024

على جانب آخر، استشهد 13 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي على "جباليا" و"خان يونس" بشمال وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ91 من العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن خمسة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف نفذته طائرات إسرائيلية مسيرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن ثمانية أشخاص آخرين استشهدوا جراء قصف طيران ومدفعية الاحتلال للمباني السكنية وخيام النازحين في "خان يونس" جنوب القطاع.

وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف المدنيين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.