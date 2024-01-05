تحرص الأمهات على تحضير الوصفات الشهية على مائدة الغداء أوقات العطلة الرسمية لتسعدهم وتدفع الملل عنهم.

وتأتي اللحم في مقدمة الوجبات الشهية التي يسهل تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وغير معتادة وهذا ما نقدمه لكٍ اليوم لتحضيري أفضل وصفة على مائدة الغداء.

بسهولة ويسر خطوات تحضير ستيك اللحم بصوص الليمون والزنجبيل على مائدة الغداء.

المقادير

- الستيك : كيلو (شرائح)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- بشر الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- زيت جوز الهند : نصف كوب

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- رقائق الفلفل الحار : ملعقة صغيرة (الأحمر)

- ملح البحر : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي زيت جوز الهند، وعصير الليمون، وبشر الليمون، والثوم، والزنجبيل، ورقائق الفلفل الأحمر، والملح.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها، ثم أضيفي شرائح اللحم في التتبيلة وقلبيها جيداً حتى تتغطى بالكامل.

غطّي الوعاء بورق النايلون اللاصق، ثم ضعيه في الثلاجة ليلة كاملة.

ضعي شرائح اللحم في مقلاة عميقة على نار عالية مع الاحتفاظ بخليط التتبيلة، وقلبي لعدة دقائق حتى يتغير لونها.

أضيفي صوص التتبيلة على شرائح اللحم في المقلاة، ثم خففي النار واتركيها حتى تتشرب من الصوص وتنضج تماماً.

ضعي ستيك اللحم بصوص الليمون والزنجبيل في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.