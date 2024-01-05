الجمعة 05 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سلسلة الأساتذة لـ مدحت صالح تتواصل بالأوبرا

بوابة الوفد الإلكترونية

تتواصل سلسلة المشروع الفني الأساتذة الذي تنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقام الأمسية الثالثة فى الثامنة مساء الأحد 7 يناير على المسرح الكبير، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وخلالها يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى مع الحفاظ على طابعها الفريد.  

معلومات عن مشروع الأساتذة

جدير بالذكر ان مشروع الاساتذة، يهدف الى تحديث واثراء مكتبة الموسيقى العربية واعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.

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