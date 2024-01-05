غراب هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد



بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء فيها: يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء الشرقية، بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولي عز وجل أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحيين بكل الخير والسلام، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا ابراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، ولوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومحافظي دمياط والإسماعيلية وللأخوة المسيحيين بالمحافظة، وجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أكد محافظ الشرقية أن الوطن دائما يتحدى الصعاب ويواجه التحديات بقوة الوحدة والتآلف بين أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه في نسيج وطني واحد متماسك، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار، ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.