محافظ الشرقية يشيد بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية، للاستجابة لعدد 23161 شكوى خلال عام 2023.

وأكد محافظ الشرقية أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى رصد وتلقي الشكاوي والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة.

وأشار محافظ الشرقية إلى دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونياً، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.

ولفت محافظ الشرقية لأهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المحافظة تلقت 2301 شكوى خلال عام 2023، تم الاستجابة لعدد 2292 شكوى بمعدل إنجاز 99٪ .

وأوضح وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected].

ونوه إلى أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك: https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar و يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة 01270664666.