وثقت كاميرات المراقبة، لحظة انفجار ضخم بمدينة بيلجورود الروسية، ما تسبب في إصابة شخصين، بهجوم يشتبه وقوف أوكرانيا وراءه.

وقال مسؤول روسي، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 10 طائرات مسيرة فوق المدينة، وذلك بعد إحباط هجوم أوكراني منذ أيام على المدينة.

هجوم على بيلجورود الروسية

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات بيتر ستانو، المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبية، إن حادث بيلجورود أتثبت أن الغرب "أضفى الشرعية على الفوضى".

وأضافت: "لقد أضفت الدول الغربية الشرعية على الخروج على القانون، اخترعت اسمًا لذلك: النظام الدولي القائم على القواعد". وفي 30 ديسمبر، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مدفعيًا على وسط مدينة بيلجورود، باستخدام صاروخين مزودين بذخائر عنقودية وقذائف MLRS تشيكية الصنع.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد قُتل 25 شخصًا، بينهم خمسة أطفال، وأصيب أكثر من 100 آخرين، فيما لحقت أضرار بعشرات المباني السكنية والمنشآت المدنية، وفي 31 ديسمبر، أبلغت وزارة الدفاع الروسية أنه ردًا على هجوم قصف على بيلجورود، تم ضرب أهداف عسكرية أوكرانيا، بما في ذلك في خاركوف، مما تسبب في خسائر كبيرة للجيش الأوكراني.