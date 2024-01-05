سامسونج تتعاون مع تسلا وهيونداي لتحكم أفضل في المنزل الذكي والسيارات الكهربائية

مع اقتراب معرض CES 2024، نحن على وشك سماع المزيد من الحديث عن المنازل الذكية مقارنة ببقية العام مجتمعة. بدأت شركة Samsung الإجراءات بالإعلان عن شراكتها مع Tesla و Hyundai لتوسيع نطاق SmartThings في مجالات الطاقة المنزلية وأتمتة المركبات / المنزل.

ستسمح الشراكة مع Tesla لأصحاب السيارات الكهربائية التابعة للشركة، إلى جانب منتجات مثل Powerwall وSolar Inverter، بمراقبة منازلهم والتحكم فيها باستخدام تطبيق SmartThings Energy من سامسونج - الذي يعرض المعلومات المتعلقة بإنتاج الطاقة وتخزينها واستخدامها.

على سبيل المثال، سيتمكن مستخدمو Powerwall من مزامنة وظيفة "Storm Watch" في تطبيق Tesla مع أجهزتهم المنزلية، بحيث يمكن تنبيههم إلى الأحداث الجوية القاسية مثل الأعاصير أو تساقط الثلوج من خلال أجهزة تلفزيون Samsung والهواتف الذكية المتصلة. سيسمح لك أيضًا بتنشيط وضع الطاقة AI قبل وأثناء انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على طاقة Powerwall المتبقية.

وستكون الشركات الأخرى قادرة على فعل الشيء نفسه، حيث نشرت Tesla مؤخرًا تطبيق "FleetAPI" الذي يتيح للمطورين التفاعل مع Powerwall وSolar وWall Connector بالإضافة إلى مركباتها الكهربائية. ومع ذلك، تعد شركة Samsung من بين أول الشركات التي انضمت إلى هذه الشركة. وقال درو باجلينو من شركة تيسلا: "يسعدنا أن سامسونج اختارت أن تكون من أوائل المطورين، نظرًا لمكانتها الرائدة في تكنولوجيا المنازل الذكية الاستهلاكية".



وتعاونت سامسونج أيضًا مع هيونداي لتوسيع منصة SmartThings الخاصة بها لتشمل سيارات هيونداي الكهربائية والمركبات الأخرى، مما يسمح بخدمات "من المنزل إلى السيارة" و"من السيارة إلى المنزل". سيتيح لك ذلك توصيل منزلك الذكي بنظام المعلومات والترفيه في سيارة Hyundai حتى تتمكن من التحكم في أحدهما مع الآخر. على سبيل المثال، ستتمكن من تشغيل سيارتك عبر تطبيق SmartThings، والتحكم في مكيف الهواء، وفتح النوافذ وإغلاقها، والتحقق من حالة الشحن. ومن السيارة، ستتمكن من التحكم في الأجهزة المنزلية مثل أجهزة التلفاز وشواحن التيار المتردد والمركبات الكهربائية.

سيسمح لك أيضًا بإنشاء روتين حيث يتم تنشيط أضواء منزلك والتحكم في المناخ عند وصول السيارة إلى المنزل، أو القدرة على ضبط السيارة على درجة حرارة مثالية بعد انطلاق إنذار هاتفك الذكي. وفي الوقت نفسه، ستتمكن من مراقبة معلومات الطاقة المتعلقة بالمركبات الكهربائية وأجهزة الشحن لتعيين الوقت الأمثل لشحن السيارة، بناءً على عوامل مثل تسعير الطاقة وبيانات الألواح الشمسية والمزيد.

تبدو الميزات الجديدة مفيدة، خاصة إذا كان لديك نظام طاقة EV أو Tesla مثبتًا. لا يزال الجهاز قيد التطوير، لكن سامسونج ستقدم نظرة مبكرة على جناحها في معرض CES 2024 الأسبوع المقبل.