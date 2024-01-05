رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أطيب التمنيات للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يديم المحبة والأمن والأمان ربوع مصرنا الغالية، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد يرمز للسلام والمحبة، حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد على التكاتف والتلاحم، لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة، متمنياً أن يعيده الله على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

وواصل"مندور" أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة، لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار.

مشيراً إلى أن مصر عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء، مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، متمنيا لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان والاستقرار.

هذا وقدم الدكتور ناصر مندور الدعوة للإخوة الأقباط لحضور الحفل الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك يوم الإثنين الموافق 8 يناير في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة مجلس الجامعة.