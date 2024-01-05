جماهير الزمالك تحتفل بمرور ١١٣ سنة على تأسيس النادى

احتفلت جماهير الزمالك علي مواقع السوشيال ميديا بمرور ١١٣ سنه على تأسيس ناديها فى ٥ يناير ١٩١١ وتسابقت فى نشر فيديوهات تؤرخ لانجازات الأبيض على مدار تاريخه ومساندة الجماهير الوفية له والمواقف الوطنية.

نادى الزمالك أول نادى حارب على تمصير الأنديه و اخراج الانجليز من المنظومه الرياضيه.

كما أنه أول نادى يلعب فى القدس المحتله , مساندة لفلسطين و ايمانا منه بالقضيه.

واستضاف نادى الزمالك كل أندية القناه وقت حرب 56 , و كل ما يلزمهم سواء من تدريب أو اقامه أو مباريات كان على نفقتة الخاصة وكذلك فى حرب ٦٧

أنجب الزمالك جيل من أعظم اللاعبين فى تاريخ الكره أمثال حماده إمام وسمير قطب ويكن حسين ورأفت وشريف الفار ورفاعى وأحمد رفعت ونبيل نصير وحسن شحاته وطه بصري وفاروق جعفر وإبراهيم يوسف وإسماعيل يوسف وأحمد رمزي وجمال عبدالحميد وأشرف قاسم وحازم إمام ومحمد صبري وأحمد حسام وغيرهم وتم عرض عليهم جنسيات اخرى و فرص للعب فى منتخبات كبيره مثل انجلترا و المجر.

نادى الزمالك جمهوره هو أساس انتشار الوفاء و الانتماء و التضحيه فى القاره الأفريقيه و العالم.

كما لديه أعظم المشجعين بما يمتلكون من حب لفريقهم, والكثير منهم ضحى من اجل مستقبل أفضل لنادى الزمالك.

نادى الزمالك هو نادى الشعب الحر و مدرسة الفن و الهندسه و قاهر الأجانب و (نادى القرن الحقيقى) كل هذه هى ألقاب الكيان الذى تشجعه

وحصد نادي الزمالك العديد من الألقاب والبطولات في كرة القدم خلال تاريخه العريق سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وحقق الفارس الأبيض الفوز ببطولة الدوري 14 مرة، وبطولة كأس مصر 28 مرة، وكأس السوبر المصري 4 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 4 مرات، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الأفروآسيوية مرتين