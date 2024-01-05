سيدات الأهلي يواجهن 6 أكتوبر في دوري اليد

يخوض الفريق الأول لسيدات الكرة اليد بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره فريق 6 أكتوبر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، في الثانية ظهرا، وتمثل أهمية كبيرة للفريق لمواصلة عروضه المميزة في بطولة الدوري.

وخاض فريق سيدات اليد الأهلي مرانا قويا أمس، ركز خلاله الجهاز الفني على العديد من الجوانب الفنية والخططية؛ للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال اللقاء.

ومن المنتظر ان يعقد محمد عادل، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبات؛ للتاكيد على خطة اللعب والمهام المكلفة بها كل لاعبة أثناء المباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق الشمس بنتيجة 25-24، في المباراة الماضية، ضمن منافسات الدوري.