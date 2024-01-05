غدا : "الانصارى " يقدم التهنئة بعيد الميلاد للاخوة الاقباط

يشارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غدا السبت الإخوة الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، و يقوم بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بشارع عدلي يكن بمدينة الفيوم، لتقديم التهنئة بالعيد، وذلك فى السابعة مساءً، كما يزور الكنيسة الإنجيلية بشارع عدلي، وكنيسة ماري جرجس بمدينة الفيوم.

متابعة مشروعات حياة كريمة

ومن جهه اخرى عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، ودخول المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد سعد المنسق العام.

تناول الاجتماع، مراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، ونقاط الإطفاء والأسواق، والمواقف، ونقاط الشرطة، والأبنية التعليمية، وشبكات المحمول، وكذا مناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بشكل كامل، ولا توجد أي معوقات لتشغيلها.

وأكد محافظ الفيوم، على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بقري مركزي إطسا ويوسف الصديق، خاصة مشروعات قطاعي الطرق والصحة، مشدداً على سرعة التسليم الفعلي للمشروعات التى تم الانتهاء منها لتدخل حيز الخدمة بكامل طاقتها، وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، موضحاً أنه تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات وجاري العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد آخر من المشروعات التى بلغت نسب تنفيذها معدلات مرتفعة.