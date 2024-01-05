الجمعة 05 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تستعد لشن حرب على الحوثيين بأسطول طائرات.. حقيقة الفيديو المتداول

أسطول طائرات أمريكية
أسطول طائرات أمريكية

 لاانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن مشاهد لطائرات حربية أمريكية، وقيل إنها تظهر استعدادات واشنطن ودول أخرى لشن حرب ضد الحوثيين، بعد التهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة وعدد من الدول، للمتمردين الحوثيين في اليمن، ما لم يوقفوا فورًا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

  وظهر في الفيديو أسطول طائرات حربية، وكأن أميركا اتخذت القرار النهائي، وسيتم الإعلان عن حرب شاملة ضد الحوثيين.

 

إلا أن المقطع مصور في قاعدة عسكرية أميركية في كوريا الجنوبية ونُشر عام 2012.

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