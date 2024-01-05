الاحتلال يعتدي على المصلين خلال توجههم للمسجد الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين أثناء محاولتهم الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

واستُشهد، خلال الـ24 ساعة الماضية عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية بالقطاع أن طواقم الإسعاف والإنقاذ، انتشلت صباح اليوم، جثماني شهيدين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، استشهدا في قصف طيران الاحتلال للمنازل مساء أمس.

ووصل إلى مجمع ناصر الطبي جثامين ثلاثة شهداء و5 جرحى، جراء قصف الاحتلال لمنطقة مواصي القرارة جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما دوت أصوات انفجارات جراء القصف في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى.