هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها وسط البالونات السوداء

تعد الفنانة الشابة هنا الزاهد من أجمل وأرقى نجمات الفن المحبات للأناقة والرقي، وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت، لتقرر أن تحتفل بعيد ميلادها الـ30 عامًا على طريقتها الخاصة.

هنا الزاهد بملامح عفوية وفستان ناعم تحتفل بعيد ميلادها

هنا الزاهد

واحتفلت هنا الزاهد بعيد ميلادها بجو هادئ وإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما، بدون أكمام، صمم من قماش التل باللون الأسود مكشكش من الجانبين لا يحمل أى نقوشات.

هنا الزاهد

وظهرت هنا وهي تحتفل في مقطع الفيديو الذي شاركت به متابعيها بالإنستجرام، بجانب بالونات سوداء وتورتة بينك مزينة بالفراشات الصفراء وأطفأت الشموع وحيدة.

هنا الزاهد

واختارت هنا ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل المموج منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم، ووضعت لمسات هادئة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد (5 يناير 1994) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014.

هنا الزاهد

ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل “سك على إخواتك” الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.