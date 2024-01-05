ضبط عنصر إجرامي بحوزته ترسانة أسلحة في الفيوم

شن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد أول وزير لقطاع الأمن، حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



وأسفرت الحملات خلال يوم عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط (ميكانيكى ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته (2 بندقية خرطوش –5 فرد محلى– عدد من الطلقات– كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).



وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته بالأسلحة النارية بقصد الاتجار تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



ضبط عصابة تهريب دولية

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامي فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل "براد".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد"). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.