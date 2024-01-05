كنائس قنا تُنهي إستعداداتها لإحياء ذكري ميلاد السيد المسيح

استعدت إيبراشيات قنا القبطية الأرثوذكسية وكنائسها، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، الذي يحل فى السابع من يناير سنويًا.

وتحي مساء غدًا السبت، ليلة عيد الميلاد، الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى شمال وجنوب قنا، ذكري ميلاد السيد المسيح ـــــ عليه السلام، بإقامة صلاة القداس فى الكنائس، وتمتد الصلاة لساعتين وحتي بداية يوم الميلاد المجيد .

فى جنوب المحافظة، التي تضم إيبارشية قوص ونقادة، يترأس صلاة القداس أنبا بيمن، مطران قوص ونقادة، ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع القدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفى مدينة قنا، عاصمة الإقليم، يترأس صلاة قداس رأس السنة، أنبا شاروبيم مطران إيبارشية قنا وتوابعها، وتُقام الصلاة بالكنيسة المرقصية وسط مدينة قنا، كما جرت التقاليد.

وفى مدينة دشنا، وسط محافظة قنا، يترأس أنبا تكلا مطران دشنا، صلاة قداس رأس السنة، بالكنيسة الرئيسية وسط مدينة دشنا.

وفى شمال المحافظة، تقام الصلوات بكنائس إيبارشية نجع حمادي التي تضم مركزي فرشوط وأبوتشت وتوابعهما من القري، ومن المنتظر أن يُقيم الصلوات فى الكنائس قساوسة الإيبارشية.

أعلنت مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، إنها ستوزع وجبات مجانية، للطلاب المغتربين الذين يدرسون بكليات ومعاهد جامعة جنوب الوادي، بمدينة قنا، صباح يوم عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد ، الموافق السابع من يناير.

وخصصت المطرانية، أرقامًا لحجز الوجبات المجانية قبل أسبوع من حلول العيد ، للطلاب المغتربين الذين يتصادف وجودهم فى المحافظة أثناء حلول عيد الميلاد، وتأتي ترتبيات مطرانية قنا لوجود جامعة جنوب الوادي فى حيز إيبارشية قنا.

وفي السياق ذاته من المنتظر أن تستقبل مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا ووفد كبير من المسؤولين مساء السبت، ليلة العيد، لتقديم التهنئة للمطران أنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، على أن يستأنف المحافظ، تهنئة مطران قوص أنبا بيمن، ومطران دشنا أنبا تكلا، واللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي، يوم الأحد صباحًا.

وفي وقت سابق هنأ محافظ قنا برقيات تهنئة الأنبا بيمن مطران بنقادة وقوص وتوابعهما، ونيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، ونيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها والقمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها.