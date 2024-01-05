رئيس الزمالك الأسبق: عودة طارق حامد للأبيض مثل صفقة التوأم حسن

قال كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه يتمنى عودة طارق حامد للزمالك، وستكون تلك الصفقة موازية لصفقة انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن للزمالك.



وأضاف كمال درويش في تصريحات تلفزيونية، أن وجود طارق حامد مع هذا الجيل من اللاعبين سيكون بمثابة القائد الذي يبث فيهم روح الانتصار في الأوقات الصعبة وهو نفس ما كان يقوم به حسام وإبراهيم في فترة سابقة.

وواصل درويش، على أن عودة طارق حامد ضرورورة في تلك المرحلة وستؤثر بالإيجاب على أغلب لاعبي الزمالك.

رئيس الزمالك الأسبق: حافظوا على الكيان



حرص كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على توجيه رسالة لجماهير ومسئولي الزمالك في الذكرى 113، لتأسيس النادي، مطالبًا بالحفاظ على هذا الكيان العريق.

وأكد كمال درويش تأثره بشدة بالإحتفال بذكرى تأسيس النادي، وعاد بالذكريات لفترات لعبه في النادي ورئاسته له.



وأضاف درويش إلى أن نادي الزمالك يستحق أن يعمل الجميع على خدمته، ليستمر صرحًا كبيرًا يخدم الرياضة المصرية.

وواصل كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في رسالته لجماهير أنه متفهم لتعجلهم في حل أزمات النادي والضغط على مجلس الإدارة، لكن يجب منح المجلس الحالي مزيد من الوقت.





وأضاف كمال درويش أن الجماهير تؤكد أن القائمة بالكامل نجحت وقالوا انهم يعلمون المشاكل جيدًا، وهو أمر متفق معه، لكن في النهاية يجب أن نترك للمجلس مزيد من الوقت لحل الأزمات المتراكمة والتي يأتي على رأسها غرامات الفيفا.



وواصل درويش إلى أن المجلس بدأ في تنفيذ فرع أكتوبر، حيث تم تغيير بعض الأمور في الرسومات، وهو حلم قديم له شخصيًا، خاصة أن موقع الزمالك بأكتوب مميز للغاية وسيجلب ملايين للنادي ويحقق أرباح كبيرة تساعد في نهضة النادي في الفترة القادمة.

