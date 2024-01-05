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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس الزمالك الأسبق في ذكرى تأسيس الأبيض: حافظوا على الكيان

كمال درويش
كمال درويش

بعث كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة لجماهير ومسئولي الزمالك في الذكرى 113، لتأسيس النادي، مطالبًا بالحفاظ على هذا الكيان العريق.

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أضاف كمال درويش في تصريحاته على قناة الزمالك، أنه تأثر بشدة بالإحتفال بذكرى تأسيس النادي، وعاد بالذكريات لفترات لعبه في النادي ورئاسته له.

وتابع درويش إلى أن نادي الزمالك يستحق أن يعمل الجميع على خدمته، ليستمر صرحًا كبيرًا يخدم الرياضة المصرية.
وأضاف كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في رسالته لجماهير أنه متفهم لتعجلهم في حل أزمات النادي والضغط على مجلس الإدارة، لكن يجب منح المجلس الحالي مزيد من الوقت.
وواصل كمال درويش ، أن الجماهير تؤكد أن القائمة بالكامل نجحت وقالوا انهم يعلمون المشاكل جيدًا، وهو أمر متفق معه، لكن في النهاية يجب أن نترك للمجلس مزيد من الوقت لحل الأزمات المتراكمة والتي يأتي على رأسها غرامات الفيفا.

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وأضاف درويش إلى أن المجلس بدأ في تنفيذ فرع أكتوبر، حيث تم تغيير بعض الأمور في الرسومات، وهو حلم قديم له شخصيًا، خاصة أن موقع الزمالك بأكتوب مميز للغاية وسيجلب ملايين للنادي ويحقق أرباح كبيرة تساعد في نهضة النادي في الفترة القادمة.
 

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