مناقشة وتوقيع رواية "متاهة العابد" في مكتبة مصر الجديدة غدًا

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن مكتبة مصر الجديدة سوف تستضيف الكاتب محمد يوسف الغرباوي، لمناقشة وتوقيع روايته "متاهة العابد"، الصادرة عن منشورات إبييدي، على أن يناقشه ويدير اللقاء الباحث مصطفى الطبب، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ السبت.



ويشار إلى أن "متاهه العابد" يحكي فيها الكاتب، قصة الإنسان في كل زمان ومكان وبحثه عن حقيقة ذاته وصراعه مع نقائصه ووساوس النفس خلال رحلة العمر الطويلة.

قصة رواية متاهة العابد

والقصة تدور في عصر قديم غير محدد زمنيا وفي بيئة تجمع بين الصحراء والحضر غير محددة الموقع، لكنها تصلح لكل زمان ومكان.

وتمتد الرحلة عبر السير في متاهات الحياة وتتبدل فيها شخصية بطل القصة "عابد" فمن ناسك يبحث عن حقيقة الكون وكنه ذاته إلى حكيم ملك نواصي العلم والطب، ثم إلى شهبندر تجار يشار له بالبنان.

الرحلة طويلة استمرت أكثر من عشرين عاما، صحبه فيها وسواس نفسه وقادها فيه كبره وعناده لكن لم يكن يتوقع ما يخبئه له القدر.