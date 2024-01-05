الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: وصول 30 ألفًا و300 لاجئ أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية

وكالة حرس الحدود
وكالة حرس الحدود البولندية

قالت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة، إن نحو 30 ألفا و300 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18.2 مليون شخص.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن حوالي 27 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.4 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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