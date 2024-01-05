وزارة العمل تطرح وظائف جديدة.. التقديم طوال يناير

تسعى وزارة العمل، إلى توفير المزيد من الوظائف الخالية للشباب وذلك للحد من معدلات البطالة، إذ يدعو وزير العمل حسن شحاتة الشباب دائمًا للعمل الحر والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، وأيضًا التوجه للقطاع الخاص، وعدم انتظار الوظيفة الحكومية التي باتت "موضة قديمة"، فالعالم كله يتوجه للعمل الحر.

وفي إطار جهود الوزارة، تصدر نشرة التوظيف النصف شهرية التابعة لوزارة العمل، إعلانًا كل 15 يوم بالوظائف الخالية في الشركات الخاصة بمختلف المحافظات، لتعريف الشباب ودعوتهم للتقدم إلى الوظائف، التي تبدأ برواتب من 3500 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

وتوفر وزارة العمل حوالي 3968 وظيفة جديدة، في 26 شركة قطاع خاص بـ7 محافظات على مستوى الجمهورية، يتم التقدم عليها طوال شهر يناير الجاري، ومن بينها وظائف لذوي القدرات الخاصة وذلك تطبيقًا لنسبة الـ5%.

فرص عمل جديدة

ويمكن التقدم على تلك الوظائف من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل، أو مديريات العمل بالمحافظات، وأيضًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وتتوفرة هذه الوظائف في المحافظات التالية: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والمنوفية ، وشمال سيناء، وقنا، وسوهاج.

الوظائف المتوفرة في تخصصات: مدرسين رياض أطفال، وأطباء بيطريين، وجليسة أطفال، ومدير فرع، وأخصائيين تمويل، ومسئول موارد بشرية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة، وعمال خدمات بترولية، وموظفين استقبال، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة.