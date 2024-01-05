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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية أثر في الخطاب الدولي بشأن حرب غزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنَّ هناك تغيير في الخطاب الدولي تجاه حرب غزة ليتحول الموقف المعلن للولايات المتحدة برفض التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداً أهمية الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وأنَّ هناك مواقف ثابتة ومبكرة للدولة المصرية ورؤيتها الثاقبة لخطورة الموقف الراهن في غزة ورفضها مخطط التهجير الإجرامي من البداية.

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 القيادة السياسية لمصر

أضاف “البرديسي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، أنَّ القيادة السياسية لمصر أكدت على رفض مخطط التهجير وحذرت منه وأنه خط أحمر لا يمكن المساس به، لافتاً إلى وقوف الشعب المصري خلف قيادته ودعم الرؤية المبكرة للقيادة، عبر اصطفاف غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية.

 القضية الفسلطينية 

تابع خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية الوحيدة المتماسكة القوية في المنطقة حكومةً وشعباً ومؤسسات، قائلاً: "الكل يقف هذا الموقف وعلى نفس الأرضية الواحدة الثابتة تجاه القضية الفسلطينية ورفض تصفيتها أو المساس بأمننا القومي وننادي في العلن منذ اللحظة الأولى بضرورة التسوية وفقا للشرعية الدولية".

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