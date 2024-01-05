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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القائد العام للحـرس الثـوري الإيراني: سنتتقم لدماء شهداء كرمان

القائد العام للحـرس
القائد العام للحـرس الثـوري اللواء حسين سلامي

أكد القائد العام للحـرس الثـوري اللواء حسين سلامي، اليوم  الجمعة، خلال مراسم تشييع شهـداء التفجيرين الإرهابيين في كرمان أنه سيتم الانتقام لدماء الشهداء. 

علق اللواء سلامي ردا على مطالبة الحشود  الشعبية المشاركة في مراسم تشييع شهداء التفجيرين الإرهابيين في ‎كرمان بالانتقام للشهداء، بأنه سيتم الانتقام لجميع شهـدائنا.

على جانب آخر أعلن الهلال الأحمر، أن جيش الاحتلال أطلق نار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف، ومنع الطواقم من الوصول للإصابات في حارة الحشاشين بمخيم بلاطة. 

كما استشهد فتى وأصيب 3 آخرين في كمين لجيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. 

دوت أصوات انفجارات في مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى لقطاع غزة، ونفذ جيش الاحتلال غارات استهدفت مناطق جنوب شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

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