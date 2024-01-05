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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. أهلي 2009 يواجه القناة في بطولة الجمهورية

فريق الأهلي مواليد
فريق الأهلي مواليد 2009

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع القناة في المباراة التي تجمع بين الفريقين بالإسماعيلية، ضمن الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.

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الأهلي يرفع عرضه المالي لضم وسام أبو علي

يدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ٣٧ نقطة، وسجل ٣٥ هدفًا مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وياسين كامل مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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