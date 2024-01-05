رئيسي: الكيان الصهيوني يعلم قوتنا وردنا على هجوم ‎كرمان سنحدده بالوقت المناسب

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن نهاية ‎طوفان الأقصى ستسجل نهاية الكيان الصهيوني.

أضاف الرئيس الإيراني خلال تشيع جثمان شهداء تفجير كرمان، أن مخطط ‎أميركا هو تشكيل "إسرائيل" أخرى في المنطقة ولكن المخطط فشل بفضل جهود الحاج قاسم سليماني.

أوضح الرئيس الإيراني، أن قاسم سليماني كان نموذجاً لصاحب الأعمال الكبرى وهو عزز تيار المقاومة في المنطقة ووضع لها الخطط والبرامج، مؤكدا ان الكيان الصهيوني عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية رغم مرور 90 يوما على الحرب

لفت الرئيس الإيراني، إلى أن قلوب العالم أصبحت اليوم مع ‎فلسطين وضد الكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضي، موضحا ان العدو يعلم أن ‎إيران أصبحت دولة قوية وأن قواتنا المسلحة جاهزة، ويعلم قوتنا وردنا على هجوم ‎كرمان ستحدده قواتنا في الزمان والمكان المناسبين