"الرمادى" يحاضر مدربى كرة القدم بالفيوم

القى الكابتن ايمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا محاضرة فى احدث اساليب التدريب فى كرة القدم وذلك لمدربى الكرة بالفيوم مساء الخميس فى مقر رابطة الرياضيين بالفيوم باشراف الكابتن كمال عبد ربه شيخ مدربى كرة القدم بالمحافظة والمدير الفنى لمنطقة الكرة بالفيوم .

تحدث الرمادى خلال المحاضرة عن احدث الاساليب التدريبية فى مجال كرة القدم والعوامل النفسية وتأثيرها على اللاعبين .

واكد الكابتن كمال عبدر ربه انه سيتم خلال الفترة القادمة القاء محاضرات من ابناء الفيوم الذين لهم خبرة ودراسة فى مجال التدريب مثل الدكتور طارق عبد العظيم والكابتن على عبد الصمد.

دورة الرخصة D

ومن جهه اخرى اختتمت دورة المدربين 37 و38 للحصول على الرخصة التدريبية الافريقية D والتى نظمتها منطقة الفيوم لكرة القدم والاتحاد المصرى لكرة القدم تحت اشراف الدكتور جمال محمد على مدير ادارة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة القدم والكابتن انسان عاشورابراهيم عضو اللجنة الفنية بالاتحاد والدكتور أحمد عبدالباقى الدكتور بكلية تربيه رياضية جامعه الفيوم والتى اجريت على ملاعب المدينة الرياضية فى دمو الامتحانات العملية والنظرية للدراسين باشراف الدكتور جمال محمد على والكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والدكتور احمد عبد الباقى وانسان عاشوروالدكتور عاصم .

استمرت الدورة لمدة 10 ايام باشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى للمنطقة وحسنى خطيرى مدير ادارة المسابقات وطارق عبد المولى المدير المالى للمنطقة والكابتن سيد الشوره مدير لجنة حكام الفيوم والكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام والمحاضر فى قانون كرة القدم والكابتن محمد سامى والكابتن عمر سيد والكابتن مصطفى عثمان الادرايين بالمنطقة وايمن كالوشا مسئول المهمات .

وشارك فى الدورة 60 من الدارسين من اللاعبين القدامى والحاليين من ابناء محافظات الفيوم وبنى سويف والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية من بينهم حسنى فتحى كابتن فريق المقاصة ولاعب الزمالك الاسبق واحمد فكرى لاعب الزمالك والاتحاد السكندرى كما شارك فى الدورة لمدة ثلاثة ايام الكابتن اسلام يوسف حارس مرمى الترسانة السابق والكابتن محمد سعد نجم نادى المقاولون السابق .

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