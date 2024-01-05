كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

سيطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، على جائزة أفضل لاعب في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال الموسم الحالي (2023-2024)، وفق روسيا اليوم.

وأفاد الحساب الرسمي لدوري "روشن" للمحترفين، عبر موقع "إكس"، بأن رونالدو توج جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، وكتب: "هداف الدوري الأكثر صناعة للأهداف كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19) ويفوز بجائزة @Roshnksa".

وحصد كريستيانو رونالدو الجائزة 3 مرات هذا الموسم، من أصل 5، حيث فاز بها عن أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر، منذ انطلاق الموسم الحالي.

كما فاز النجم البرتغالي بهذه بالجائزة في شهر فبراير من العام الماضي، بعد انتقاله مباشرة لدوري "روشن" في شهر يناير، وبذلك يكون "صاروخ ماديرا" قد حصد الجائزة 4 مرات.

وحطم رونالدو رقم النجم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق، كثاني أفضل هداف في الدوري السعودي في عام ميلادي واحد، حيث ووصل الدون إلى الهدف رقم 34، بينما سجل السومة 33 هدفا في عام واحد بالمسابقة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما) أصبح هداف العالم لعام 2023 برصيد 54 هدفا في إنجاز تاريخي جديد لـ"صاروخ ماديرا" هو الخامس في مسيرته، بعد أعوام (2011، و2013، و2014، و2015( مع ريال مدريد.