كمال درويش: انتخابات الأندية لم تكن بهذا الشكل في السابق وهذه رسالتي لجماهير الزمالك "فيديو"

أكد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق أن انتخابات الأندية في السابق وحتى نهاية الثمانينات لم تكن بهذا الشكل الحالي والذي يسوده الصراعات والمنافسة.

وأوضح أن الانتخابات في السابق كانت تتم بالتوافق حيث يجلس كبار النادي ويتم الاتفاق على كل شيء خلال الجلسة وتنتهي الانتخابات بسلام ويعمل الجميع من أجل مصلحة النادي.

وأكد درويش في تصريحات له بقناة الزمالك أن الصراعات تهدم الإنجازات التي تتحقق بسبب الاستقرار

وأوضح أن فترة تواجده بفريق كرة اليد بدأت والفريق في تراجع كبير قبل انةيستعيد قوته ويتفوق على الجميع محليا وأفريقيا وكانت البداية بالفوز على الأهلي.

https://fb.watch/pn1Tk56KYg/?mibextid=Nif5oz

ووجه درويش رسالة لجماهير الزمالك بمناسبة الاحتفال بمرور 113 عاما على تأسيس النادي بأن رؤساء الزمالك السابقين على مر تاريخه يستحقون كل التقدير لنجاحهم في الحفاظ على هذا الكيان رغم كل المتغيرات التي مرت بها البلاد في شتى مناحي الحياة.

وقال درويش أن فترة رئاسته للزمالك كانت من أفضل الفترات في تاريخ النادي من حيث الإنجازات وعدد البطولات وحصول الزمالك على لقب أفضل ناد في العالم

ولفت درويش بأنه توقع فوز القائمة الموحدة بالكامل في انتخابات الزمالك مؤكدا انه دعم القائمة في الانتخابات .

وكشف أن مجلس إدارة الزمالك الحالي قام بجهود كبيرة والجماهير معزورة في عدم الصبر عليهم ولكن هناك أمور تحتاح إلى وقت كافي لحلها واتوقع نجاح كبير لهذا المجلس على كافة المستويات.

https://fb.watch/pn1WbIpC1E/?mibextid=Nif5oz