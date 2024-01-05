حسن مصطفى: منتخب مصر يعاني من نقص في هذا المركز

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن منتخب مصر يُعاني من نقص في مركز رأس الحربة، ولا يوجد سوى مصطفى محمد الذي ينجح في طريقته فقط، وهو يعتبر لاعب "محطة" في طريقة اللعب الخاصة بـ روي فيتوريا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ميزة مصطفى محمد ايضا في استغلال الكرات العرضية، وكهربا ومرموش ليسوا الأفضل في تنفيذ طريقة لعب فيتوريا، ولكن الجيل الحالي يضم مواهب رائعة، واصبح لديهم خبرات جيدة، ونتمنى الوصول لأبعد نقطة وحصد اللقب".

وأضاف: "منتخب مصر أصبح لديه مميزات، واللعب بشكل هجومي منظم والخطوط متقاربة، وهناك مرونة واضحة بالنسبة لتغيير مراكز اللاعبين، وهو نتاج عمل روي فيتوريا بكل تأكيد، والفريق يضم عناصر جيدة خصوصا تريزيجيه ومرموش وصلاح ومصطفى محمد وحمدي وغيرهم".

حسن مصطفى: كنت مندهش من استبعاد مهند لاشين من منتخب مصر

وواصل: "كنت مندهش من استبعاد مهند لاشين من منتخب مصر، وهو لاعب جيد وكان قريب من الزمالك في مرحلة معينة، وانتقل بدلا منه عمرو السيسي بعد ذلك عندما كان لاعبا في طلائع الجيش، وهو يمتلك المهارة التي تحل الكثير من الامور في الملعب، كما يمتاز بالقوة ويضغط بقوة وهو يشبه بـ أحمد شعبان ومحمد شعبان لاعبي بتروجت السابقين".

وأكد: "فيتوريا دائما يركز على ان يكون زيزو هو التغيير الاول في المباريات الاخيرة، كما أنه يعتمد عليه في وسط الملعب بعيدا عن الاطراف".

حسن مصطفى: كهربا سيكون له دور مع المنتخب في أمم أفريقيا

وأشار إلى أن كهربا من الوارد ان يكون له دور مع منتخب مصر خصوصا انه يقدم مستوى جيد، ووصل لفورمة جيدة مع الأهلي واصبح يتحرك بشكل أفضل عن الموسم الماضي، وهناك لاعبين كثيرين قد يكون لهم دور مع المنتخب، لكن انا مستغرب من ضم بعض العناصر مثل احمد حسن كوكا المحترف في تركيا. خصوصا أنه لم يعتمد عليه سوى في دقائق معدودة منذ توليه المسئولية.

وأتم: "كان من الأفضل وجود محمد شريف في منتخب مصر، ورغم ذلك فأن كوكا قد يكون بديلا لمصطفى محمد في بعض المباريات".