أحمد عيد عبدالملك: قوة منتخب مصر تظهر في المباريات الصعبة

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن بطولة امم افريقيا 2006 شهدت تكاتف كبير من الجماهير لدعم المنتخب الوطني وهو ما تكلل في النهاية بحصد اللقب، مشيرا إلى أن بطولة 2010 كانت من أمتع البطولات في تاريخ الكرة المصرية وتألق الفريق بشكل واضح وحقق انتصارات كبيرة على منتخبات قوية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "دائما الأمور تكون متساوية بين منتخب مصر وباقي المنتخبات الآخرى في الملعب، واللاعب المصري دائمًا في المستطيل الأخضر يلعب بمنتهى القوة، خلال المباريات الكبيرة، خصوصا عندما يواجه فرق تلعب بشكل هجومي، لأن لاعبينا لديهم المهارة، وجزء من نجاح حسن شحاتة هو ترك اللاعبين الحرية لاظهار مهاراتهم داخل الملعب، علاوة على الحماس والقوة في الملعب".

وأضاف: "منتخب مصر لم يقدم أفضل مستوياته الفنية في بطولة 2006، لكن كان هناك دعم جماهيري رهيب للاعبين والجهاز الفني، ولكن بعد ذلك تحسن الأداء في البطولات الآخرى، وبطولة 2010 فزنا بكل المباريات أيضا وعلى منتخبات قوية".