حسن مصطفى: الروح والتركيز سلاح منتخب مصر في أمم أفريقيا

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن الروح والتركيز مطلوبة من جانب لاعبي منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا القادمة، مشيرًا إلى أن الدعم والمساندة من العوامل المحفزة للاعبين في المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وجود لاعبين كبار في منتخب مصر يكون له دور، مثلا في عام 2006 كان حسام حسن يحفز اللاعبين من أجل تقديم أفضل مستوى وفزنا بالبطولة رغم أننا لم نقدم المستوى الفني الافضل، وفي بطولات 2008 و 2010 كنا نواجه منتخبات قوية ولديها محترفين في أقوى أندية العالم، لكن في الملعب كنا نركز على اللعب بحماس وقوة وهو ما ساعدنا في الانتصار بالبطولتين".

وأضاف: "الروح الجيدة بين اللاعبين ساهمت في انتصارات مصر بالألقاب القارية في عهد المعلم حسن شحاتة، وكان هناك دائما تشجيع وحماس داخل صفوف الفريق، وكنا نقدم أفضل مستوى واللاعبين كانوا قريبين من بعض، ويصلون مع بعضهم".

وأكمل: "لا مانع من تمديد فترة القيد حتى لو كانت في صالح الزمالك من اجل جلب ابرز اللاعبين للمنافسة بقوة مع الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري".