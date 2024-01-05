محمد بركات: فيتوريا قادر على قيادة الفراعنة للتتويج بأمم أفريقيا

أشار الإعلامي محمد بركات إلى ثقته الكبيرة في روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر على قدرته في قيادة الفراعنة للوصول لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا والتتويج باللقب.

وقال محمد بركات في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "روي فيتوريا مدرب كبير وقادر على الوصول بمنتخب مصر لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا".

وتابع: "فيتوريا مدرب يمتلك شخصية قوية، وهو ذكي وقادرعلى قيادة الفراعنة للتويج باللقب القاري".

وأكمل: " منتخب مصر يمتلك قوام متميز، ولاعبين لديهم خبرات عديدة قادرين على صناعة الفارق والوصول لنهائيات أمم أفريقيا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا يوم الاحد المقبل قبل خوض غمار منافسات كاس امم افريقيا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير ثم غانا يوم الخميس الموافق 18 يناير ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.

