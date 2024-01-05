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الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بركات: ياسر إبراهيم أفضل لاعبي الأهلي.. ويستحق الانضمام للمنتخب

بوابة الوفد الإلكترونية

أشار الإعلامي محمد بركات إلى أهمية تواجد ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي في القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا بطوت ديفوار 2023.
وتحدث محمد بركات في برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "ياسر إبراهيم كان يستحق التواجد مع منتخب مصر من البداية، فهو ظهر مع الأهلي بمستوى متميز خلال الفترة الماضية وكان من أبرز العناصر داخل القلعة الحمراء".
وتابع: "أتمنى السلامة لـ أسامة جلال، مدافع بيراميدز ، وهو لاعب جيد وأمامه الكثير".
وأكمل: "ياسر إبراهيم له دور كبير مع الأهلي في كأس العالم للأندية، والبعض اختاره كأفضل لاعب في الفريق طوال مشوار البطول ةو سيقدم الإفادة للمنتخب، وأنا سعيد بانضمامه لأنه كان يستحق ذلك".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا يوم الاحد المقبل قبل خوض غمار منافسات كاس امم افريقيا.

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