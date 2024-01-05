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الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيران توريس يسجل هدف التعادل لبرشلونة امام لاس بالماس

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل فيران توريس لاعب برشلونة هدف التعادل لفريقه أمام لاس بالماس  في المواجهة التي يستضيفها ملعب "جران كاناريا" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الاسباني  "لاليجا".

سجل فيران توريس هدف برشلونة في الدقيقة 56 بينما جاء هدف لاس بالماس بتوقيع لاعبه المغربي منير الحدادي عند الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وجاء هدف  لاس بالماس بعد دقيقة واحدة من خروج جواو كانسيلو لاعب برشلونة متأثرًا بإصابة على مستوى الركبة ليشارك بدلا منه زميله أندرياس كريستنسن.

وتلقى المدرب تشافي بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية المتعلقة بالمباراة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في سلم الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 38 نقطة. فيما يأتي فريق لاس بالماس بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

تشكيل برشلونة اليوم أمام لاس بالماس
حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوندي - بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

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