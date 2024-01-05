طاهر أبوزيد: صورة منتخب مصر مع روي فيتوريا غير واضح وصلاح عليه مسئولية كبيرة

أكد طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا يستطيع بناء صورة كاملة حول البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وقيادته للفريق حتى الآن، مؤكدا أنه لم يخوض المنتخب معه مواجهات قوية، منذ توليه المسئولية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "يجب على فيتوريا حاليا تثبيت التشكيل منذ اليوم، للحفاظ على الانسجام، وهذه الأمور مهمة جدًا في البطولات الكبرى، والتغيير يكون في أضيق الحدود، إلا لو كان البديل على نفس مستوى الأساسي".

وأضاف: "هناك دور كبير للنجوم في البطولة، يجب أن يكون النجم أو اللاعب المحترف له دور في المواجهات الصعبة، بدءا من محمد صلاح وباقي اللاعبين المحترفين، ثم اللاعبين الموجودين في الدوري المحلي، الكل سيكون عليه مسئولية كبيرة".

وواصل: "علينا دائمًا الاستفادة من دروس الماضي، وكرة القدم لا يوجد فيها مستحيل، يجب عدم التراخي واليقظة بشكل دائم، وهذه الأمور توافرات بشكل واضح في لاعبي منتخب مصر خلال البطولة السابقة حتى تخطينا كل الفرق ووصلنا للنهائي، وهذا الأمر يُحسب بكل تأكيد لـ كارلوس كيروش، رغم تفوق منتخبات آخرى علينا لكن تغلبنا على الصعاب".

وزاد: "أتمنى روي فيتوريا أن يسير على نفس النهج، وأن يتحلى اللاعبون بالتركيز التام واليقظة بصفة دائمة في المباريات، وخصوصا في مواجهة المغرب، التي كان لديها إمكانيات كبيرة لكن تفوقنا عليهم".

وأتم: "يجب استخدام النجوم وتطويعهم للخروج بأفضل مستوى في المباريات، بطولة أمم إفريقيا دائمًا تحتاج للحماس والطموح والقتال في الملعب، يجب استغلال هذه الأمور لتقليل الفوارق الفنية مع بعض المنتخبات الآخرى".