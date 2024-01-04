برشلونة يتأخر بهدف أمام لاس بالماس في الشوط الأول

خرج فريق برشلونة من الشوط الأول متأخرًا بهدف أمام مضيفه لاس بالماس في المواجهة التي يستضيفها ملعب "جران كاناريا" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الاسباني "لاليجا".

هدف لاس بالماس جاء بتوقيع لاعبه المغربي منير الحدادي عند الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وجاء هدف لاس بالماس بعد دقيقة واحدة من خروج جواو كانسيلو لاعب برشلونة متأثرًا بإصابة على مستوى الركبة ليشارك بدلا منه زميله أندرياس كريستنسن.

وتلقى المدرب تشافي بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية المتعلقة بالمباراة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في سلم الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 38 نقطة. فيما يأتي فريق لاس بالماس بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

تشكيل برشلونة اليوم أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوندي - بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.