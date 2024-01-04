أطباء يكشفون أسباب تدفعك لتناول عين الجمل يوميًا

وجد علماء من جامعة لويزيانا (الولايات المتحدة الأمريكية) أن الاستهلاك اليومي لـ عين الجمل، حتى بكميات صغيرة، يزيد من مستوى البكتيريا المضادة للالتهابات في الأمعاء، وبالتالي تحسين الصحة العامة، وأشار الخبراء إلى أنه يجب عليك بالتأكيد تناول عين الجمل، فهذه العادة تحمي من أمراض القلب والسرطان وخرف الشيخوخة.

ووفقا للباحثين، فإن عين الجمل لا مثيل له في توفير أحماض أوميغا 3 الدهنية، مع 2.5 جرام للأونصة (28 جرام)، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين والألياف الغذائية، وأجرى العلماء تجربة على الفئران، وأظهروا أن الجوز يعمل بمثابة البريبايوتكس في الجسم، مما يحفز نمو البكتيريا المفيدة التي تعمل على تحسين الجهاز الهضمي.

والمكسرات تزيد من تنوع البكتيريا في الأمعاء. وحتى الكميات الصغيرة منها تزيد من مستوى البكتيريا المضادة للالتهابات، وقال مؤلفو المشروع: "إن نباتات الأمعاء لدينا مرتبطة بالعديد من جوانب الصحة، بما في ذلك الشيخوخة والتهاب المفاصل والاكتئاب والسرطان وأمراض القلب.

ووفقا لاستنتاجهم، ينبغي تناول حفنة من الجوز يوميا، تناول 14 حبة من عين الجمل يوميا يحسن صحة الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والسرطان والخرف، ويربط العلماء هذا التأثير على وجه التحديد بقدرة المكسرات على تحفيز نمو البكتيريا الصديقة في الأمعاء. ومع ذلك، يشير العلماء أيضًا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لفهم الفوائد الصحية المذكورة أعلاه من تناول الجوز.